Новая технология позволяет спрятать секретную информацию в обычном тексте

«Хочешь что-то надежно спрятать — оставь на самом виду». Используя данный метод, шпионы прошлого активно переписывались при помощи невидимых чернил, которые проявлялись только при помощи нужных химических реактивов. В цифровую эпоху у этой технологии существует аналог — в обычный текст мессенджера встраиваются символы с тегом «невидимость» и нулевой ширины, чтобы пользователь не мог их прочесть без декодера. Исследователи из Колумбийского университета занялись развитием концепции и разработали «Fontcode» — технологию шифрования данных в тексте, которая работает и при его распечатке на обычной бумаге. Для этого программа-шифратор переводит исходное послание в последовательность чисел, которые потом преобразуются в параметры корректировки типового шрифта. Тут буковку на пиксель жирнее нарисовать, там чуть ниже положенного, здесь интервал на пару пикселей сузить и т.д.

Для человеческого глаза это самый обычный текст, но стоит отсканировать его камерой смартфона и пропустить через дешифратор, как мы получим закодированное послание. Все работает очень просто, хотя у метода есть большой изъян — если открыть кодированный текст в обычном редакторе, он его просто автоматически «исправит» и сотрет все знаки. Досадно, а с другой стороны вот и автоматическая защита от перехвата информации.

Авторы исследования работают не на местных шпионов, они ученые-энтузиасты. И потому видят применение Fontcode в иной сфере — например, так можно реализовать водяной знак для печати важных документов. Или включить в текст внутрикорпоративного распоряжения секретные пункты, которые будут видны только авторизованным сотрудникам, для защиты от промышленного шпионажа. Вариантов много, но главное, принцип невидимых чернил все еще актуален.