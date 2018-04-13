В Югре объявлен первый победитель конкурса для врачей АЛГОМ

Финляндии. Ханты-Мансийском автономном округе прошёл первый конкурс информационной системы поддержки врачебных решений «АЛГОМ». Победитель уже известен, вернее победительница. Врач-офтальмолог из Ханты-Мансийска Альфия Юнусова стала лучшим знатоком новой информационной системы. В качестве приза Альфия Шавкатовна получила учебную поездку в лучшие клиники Москвы Алифия Юнусова работает в «Клиническом врачебном-физкультурном диспансере». В системе АЛГОМ сотрудники диспансера работают третий месяц. Ежедневно врачи диспансера пользуются системой АЛГОМ для поиска актуальной информации необходимой в работе. Информационный справочник основан на последних данных доказанных медициной. Источник фотографии: blog.biolase.com