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В Югре объявлен первый победитель конкурса для врачей АЛГОМ
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В Югре объявлен первый победитель конкурса для врачей АЛГОМ 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Ханты-Мансийском автономном округе прошёл первый конкурс информационной системы поддержки врачебных решений «АЛГОМ». Победитель уже известен, вернее победительница. Врач-офтальмолог из Ханты-Мансийска Альфия Юнусова стала лучшим знатоком новой информационной системы. В качестве приза Альфия Шавкатовна получила учебную поездку в лучшие клиники Москвы и Финляндии.
Алифия Юнусова работает в «Клиническом врачебном-физкультурном диспансере». В системе АЛГОМ сотрудники диспансера работают третий месяц. Ежедневно врачи диспансера пользуются системой АЛГОМ для поиска актуальной информации необходимой в работе. Информационный справочник основан на последних данных доказанных медициной.
Источник фотографии: blog.biolase.com
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