Россия собралась производить товары без разрешения американских правообладателей

Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку, соответствующая норма содержится в законопроекте об ответе на американские санкции.

Согласно проекту закона, поступившему на рассмотрение нижней палаты парламента, к мерам воздействия на США и поддерживающих их действия страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством России , правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств», передает «Интерфакс»

В этот перечень также входят организации, «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств».