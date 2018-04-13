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Россия собралась производить товары без разрешения американских правообладателей
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Россия собралась производить товары без разрешения американских правообладателей 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку, соответствующая норма содержится в законопроекте об ответе на американские санкции.
Согласно проекту закона, поступившему на рассмотрение нижней палаты парламента, к мерам воздействия на США и поддерживающих их действия страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством России, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств», передает «Интерфакс».
В этот перечень также входят организации, «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что эта норма фактически означает, что «мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя». «То есть мы бьем под дых американцам», — заметил он.
Ранее в пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д. В Кремле в этой связи заметили, что интересы граждан как потребителей и интересы страны едины.
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