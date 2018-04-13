Без алкоголя и табака: в Госдуму внесли проект ответных мер на санкции США

Законопроект предполагает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, а также и запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Кроме того, проект ответных мер предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США. В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.

Законопроект для проработки

Комментируя журналистам внесенный законопроект, Володин напомнил, что парламентарии уже неоднократно обсуждали необходимость ответа «на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса».

"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России . После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", — рассказал Володин, уточнив, что внеочередное заседание Совета ГД планируется на 16 апреля.

Как пояснили в пресс-службе ГД, законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Предлагаемые меры

Первый вице-спикер ГД Иван Мельников рассказал, что законопроект об ответных мерах на санкции предусматривает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли ", — сказал Мельников журналистам.

В проекте против санкций США также идет речь о запрете участия в приватизации имущества в РФ со стороны представителей США.

"Речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", — сказал Мельников журналистам в пятницу.

При этом в проекте документа, поступившего в распоряжение РИА Новости, отмечается, что запрет на лекарства, аналоги которых не производятся в РФ, распространяться не будет.

Законопроект содержит и запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

Кроме того, как следует из проекта, поступившего в распоряжение РИА Новости, документ предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединенных Штатов Америки или поддерживающих их политику стран. Кроме того, законопроект предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание американских судов, а также запрет или ограничение на вывоз продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

Не коснется товаров личного пользования

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пояснил, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, … что (законопроект) не распространяется на ввоз товаров для граждан для личного пользования", — сказал журналистам Неверов.

Импульс для развития

Парламентарии рассчитывают, что законопроект против санкций США послужит толчком для развития российской экономики.

"Мы не раз говорили о том, что подобные запреты со стороны США являются стимулом для развития российской экономики. Что касается КПРФ , мы считаем, что и в этот раз это будет толчком к развитию российской экономики", — сказал Мельников.

Он также рассказал, что законопроектом дается поручение правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке американских товаров и услуг.

Как отмечается в проекте, правительство РФ будет привлекать инвестиции иностранных государств, не поддерживающих политику Соединенных Штатов.

"Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать и осуществлять меры по привлечению инвестиций из иностранных государств, не поддерживающих противоправные и недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в экономику Российской Федерации", — говорится в проекте.