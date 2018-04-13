На Красной площади задержали пенсионера, который шел к Путину

Всплеск визитов на Красную площадь душевнобольных граждан зафиксировали московские медики 12 апреля. Это связано с улучшением погоды, что, в свою очередь, вызвало обострение психических заболеваний.

Как стало известно «КВ», первым в самый центр Первопрестольной около 14.00 наведался 77-летний пенсионер Александр Григорьевич. Прохожим он заявлял, что пришел к президенту Путину. Пенсионер вел странные речи, внезапно заявил, что слышит потусторонние голоса. Всем сразу стало понятно, что гражданин нуждается в психиатрической помощи. С предварительным диагнозом «шизофрения» пенсионера отвезли в лечебницу.

А около 17.00 на Красной площади появился 23-летний Сергей Александрович. Этот молодой человек вообще кричал, мол, что он «бог и всех исцелит». Справиться с парнем не могли даже санитары — пациента пришлось фиксировать. Вероятнее всего, у него произошло расстройство личности. Вернуть душевное равновесие помогут в больнице, куда его переправили на лечение.

Следом за Сергеем Александровичем на главной площади столицы появился 39-летний Алексей Анатольевич. Он тоже был в неадеквате — представился полиции магом. Врачи заподозрили у пациента психотическое расстройство. Впрочем, точный диагноз поставят в психиатрической больнице.

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