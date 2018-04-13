Нефтяная компания «Новый Поток» помогла ликвидировать последствия паводка в Бузулукском районе 

Температура +10°С, установившаяся накануне в регионе, привела к таянию снегов и резкому подъему уровня окрестных вод, в результате чего было размыто основание проложенного через местный ручей моста. Отрезанными от села оказались порядка десяти домов.
В зону бедствия Нефтяной компанией «Новый Поток» были направлены пять единиц тяжелой техники, среди которых погрузчик и КАМАЗы. Последствия паводка удалось устранить за несколько часов: основание моста было укреплено, а подъезд к нему — засыпан песчано-гравийной смесью.
НК «Новый Поток» уделяет значительное внимание участию в социальной жизни Бузулукского района. Так, при поддержке «Нового Потока» в селе Воронцовка был восстановлен сельский клуб им. Владимира Высоцкого, ликвидирована свалка вблизи национального парка «Бузулукский бор», а также регулярно для школьников Оренбуржья организуются экоуроки, посвященные теме защиты окружающей среды.
Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.