Нефтяная компания «Новый Поток» помогла ликвидировать последствия паводка в Бузулукском районе

Температура +10°С, установившаяся накануне в регионе, привела к таянию снегов и резкому подъему уровня окрестных вод, в результате чего было размыто основание проложенного через местный ручей моста. Отрезанными от села оказались порядка десяти домов.

В зону бедствия Нефтяной компанией «Новый Поток» были направлены пять единиц тяжелой техники, среди которых погрузчик и КАМАЗы. Последствия паводка удалось устранить за несколько часов: основание моста было укреплено, а подъезд к нему — засыпан песчано-гравийной смесью.

НК «Новый Поток» уделяет значительное внимание участию в социальной жизни Бузулукского района. Так, при поддержке «Нового Потока» в селе Воронцовка был восстановлен сельский клуб им. Владимира Высоцкого, ликвидирована свалка вблизи национального парка «Бузулукский бор», а также регулярно для школьников Оренбуржья организуются экоуроки, посвященные теме защиты окружающей среды.