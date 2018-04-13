Мимо кассы: екатеринбуржцы начали подавать заявления для оплаты коммуналки в обход УК

Ресурсоснабжающие организации Екатеринбурга начали получать первые обращения от горожан о переходе на прямые расчеты за воду, свет, тепло и газ. Возможность оплачивать ресурсы в обход управляющих компаний у россиян появилась с 3 апреля, после того как изменения в Жилищный кодекс подписал Владимир Путин

Согласно поправкам в ЖК, собственники могут заключать с поставщиками типовые договоры, которые определяют условия предоставления ресурсов. За жилищные услуги, к которым относятся, например, уборка подъезда, обслуживание придомовой территории, собственники по-прежнему должны платить управляющей организации, то есть УК или ТСЖ (ТСН).

Глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что «закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний управлять чужими деньгами, а не домами».

Мы выяснили у тех, кто поставляет воду и тепло, свет и газ в дома екатеринбуржцев, как наладить с ними прямые расчеты и зачем это нужно.

По словам представителей компании «Энергосбыт плюс», платежная дисциплина самих граждан значительно выше, чем управляющих компаний, поэтому они только приветствуют новшество. Это значит, что большинство жителей платят исправно, но при этом у управляющих организаций есть долги — иногда это сотни миллионов рублей.

— Если вы платите через УК или ТСЖ и у вас все нормально, то переходить на прямые расчеты нет смысла, ведь тарифы утверждаются РЭК и они не меняются, — прокомментировали в компании «Энергосбыт плюс», которая поставляет екатеринбуржцам тепло и горячую воду. — Но если УК явно проблемная, то справедливо будет таким образом исключить ее из этой цепочки и рассчитываться напрямую.

В списке злостных должников за тепло в первом квартале 2018 года, например, такие компании, как УК «Чкаловская», УЖК ЖКО, «ЕкаДом» и другие. Задолженность энергетики вынуждены взыскивать через суды.

Регулярно о недобросовестных УК, накопивших гигантские долги, сообщает и «Водоканал». Кстати, у поставщиков воды уже есть опыт перехода на прямые расчеты, осенью 2016 года они таким образом обслуживали более 200 домов на Химмаше и в Шабрах. Это было возможным в домах, где управляющие компании находились в процедуре наблюдения и банкротства. Тот эксперимент также подтвердил, что сами жители платят добросовестно и долги образуются вовсе не по их вине.

Как перейти на прямые расчеты

Чтобы изменить схему оплаты ресурсов, в первую очередь нужно созвать общее собрание собственников. Если квалифицированное большинство (2/3 собственников жилья) проголосовали за, инициатор собрания должен в десятидневный срок направить копии решений и протокол собрания ресурсникам. Далее собственники заключают договоры на неопределенный срок.

Для договора понадобятся следующие документы:

— заявка в простой письменной форме на имя руководителя предприятия. Заявка должна содержать адрес дома и номер квартиры; реквизиты (дату и номер) протокола общего собрания собственников, на котором было принято решение о заключении собственниками помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями; сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, квартирных или комнатных приборов учета холодной и горячей воды;

— копия документа, подтверждающего права собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме;

— копия документа, подтверждающего установку приборов учета и введение их в эксплуатацию;

— справка о количестве зарегистрированных граждан в жилом помещении (при отсутствии индивидуальных приборов учета).

Как платить

За жилищные услуги квитанция будет по-прежнему приходить от УК. Коммунальные же услуги в случае, если вы перейдете на прямые расчеты, будут оплачиваться по отдельной квитанции, то есть всего их будет приходить несколько.

Новые правила, которые дают собственникам жилья возможность платить за ресурсы, минуя УК, только начали действовать. В МУП «Водоканал» сообщили, что пока они требуют некоторых уточнений — как это будет работать в деталях, определит отдельное постановление. Однако уже сейчас «Водоканал» начал получать заявления от отдельных екатеринбуржцев, которые, впрочем, не были оформлены по всем правилам. Приходится разъяснять, что для начала нужно провести общее собрание жильцов.

В «Екатеринбурггоргазе» сказали, что у них таких заявок пока нет. В конце апреля должен пройти семинар, где будут разъяснять нововведения.

Адреса поставщиков ресурсов в Екатеринбурге

ЕМУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение) — ул. Царская, 6, тел. : (343) 371-50-95 «Энергосбыт плюс» (тепло, горячая вода) — ул. Электриков, 16, тел. : (343) 253-00-15 «Екатеринбурггоргаз» (газ) — ул. Белинского, 37, тел. : (343) 272-38-94 «Екатеринбургэнергосбыт» (электричество) — пр. Космонавтов, 17а, тел. : (343) 8 800 700 41 12