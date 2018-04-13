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Почти 50 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья в 2018 году
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Почти 50 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. Почти 50 тысяч ям были отремонтированы на подмосковных дорогах с начала 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
"Ямочный ремонт проводился всю зиму. По состоянию на 13 апреля, отремонтированы более 47 тысяч ям. Отмечу, что в зависимости от погодных условий использовались разные технологии заделки ям. Зимой в холодную погоду использовали так называемый литой асфальт, летом будем использовать традиционный — горячий", — сказал Тресков на пресс-конференции.
По его словам, сейчас идет работа по оцифровке ям и нанесению их на карту. «Вчера все муниципалитеты подтвердили готовность к ямочному ремонту. Органы местного самоуправления взяли на себя обязательство выявить и отремонтировать не менее 200 тысяч ям, а Мосвтодор — не менее 300 тысяч. Конечно, жизнь внесет свои коррективы, и будем ремонтировать по факту. В первую очередь аварийные ямы», — добавил Тресков.
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