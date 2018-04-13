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В Совфеде заявили, что в случае ответных мер Россия прекратит поставки США двигателей РД-180
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Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

В Совфеде заявили, что в случае ответных мер Россия прекратит поставки США двигателей РД-180 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что в случае принятия законопроекта об ответных мерах России на антироссийскую политику США Москва перестанет поставлять США двигатели РД-180.
«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия». Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — цитирует РИА Новости Рябухина.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ответных мерах на санкции США. Внеочередное заседание Совета Госдумы по проекту об ответных мерах против США пройдёт 16 апреля.
RT на русском: последние новости
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