Калининградцев напугал старый видеомагнитофон

Жители одного из домов на Московском проспекте обратились к правоохранителям с сообщением о бесхозном предмете, который лежал у входа в банковское отделение. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, инцидент произошёл 12 апреля.

Прибыв на место, находку обследовал сначала кинолог, а затем взрывотехник ОМОН Росгвардии. В ходе обследования было установлено, что подозрительная находка — это старый видеомагнитофон. Предмет был осмотрен и проверен. Взрывчатых веществ обнаружено не было.