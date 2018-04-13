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Калининградцев напугал старый видеомагнитофон
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Калининградцев напугал старый видеомагнитофон 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Жители одного из домов на Московском проспекте обратились к правоохранителям с сообщением о бесхозном предмете, который лежал у входа в банковское отделение. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, инцидент произошёл 12 апреля.
Прибыв на место, находку обследовал сначала кинолог, а затем взрывотехник ОМОН Росгвардии. В ходе обследования было установлено, что подозрительная находка — это старый видеомагнитофон. Предмет был осмотрен и проверен. Взрывчатых веществ обнаружено не было.
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