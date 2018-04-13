Наказание за незаконное перемещение водных биоресурсов ужесточат

Минсельхоз подготовил проект постановления Правительства, ужесточающий наказание за незаконное перемещение водных биологических ресурсов через таможенную границу. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

По данным ФТС России, с 2011 года по 2017-й на долю экспорта водных биологических ресурсов в переработанном и готовом виде приходится около 7,5% от общего объёма экспорта всех видов водных биологических ресурсов. Так, за указанный период с территории Российской Федерации вывезено 659,7 тыс. тонн филе рыбного, прочего мяса рыб, включая фарш, 31,9 тыс. тонн рыбы сушёной, солёной, копчёной, а также в рассоле, а также рыбной муки и гранул из рыбы, 95,6 тыс. тонн готовой или консервированной рыбы, икры осетровых, 5,3 тыс. тонн готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

При этом получаемые из Японии Республики Корея статистические данные об объёме российского импорта по ряду товарных позиций (продукция из крабов, печень, икра, молоки минтая, креветки, морской ёж, крабы живые, трубач) свидетельствуют о превышении объёма официального экспорта из Российской Федерации.

По данным ФСБ России, правоохранительными органами за последние три года фиксируется резкое увеличение количества попыток незаконного вывоза за пределы Российской Федерации продукции переработки таких водных биологических ресурсов. Правоохранительными органами в период с 2015 года по настоящее время по фактам контрабанды водных биологических ресурсов возбуждено свыше 200 уголовных дел.

Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в целях занижения таможенной стоимости осуществляют частичную переработку водных биологических ресурсов, в результате чего классифицируют их как готовые продукты. При этом уголовная ответственность по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена в основном за контрабанду непереработанной продукции морского промысла.

Для минимизации незаконного вывоза живых водных биологических ресурсов и водных биологических ресурсов, подвергнутых минимальной обработке с целью ухода от уголовной ответственности, Минсельхоз России предлагает включить в перечень стратегически важных товаров ряд наименований водных биологических ресурсов.

Принятие проекта постановления позволит повысить ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвразЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕвразЭС водных биологических ресурсов и продукции из них.