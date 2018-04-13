Кремль прокомментировал блокировку Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера Telegram. По его словам, в этом случае речь об ущемлении прав пользователей не идет, передает РИА Новости

Пескова попросили оценить ситуацию с ограничением доступа к Telegram с точки зрения сделанных ранее заявлений о том, что блокировка российских сайтов и соцсетей на Украине нарушает права граждан этой страны. «Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации . Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь, поэтому ситуация полностью, коренным образом отличается от той, которую вы упомянули», — сказал он.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.