Пользователи «Мосгорпасс» получили возможность внести пожертвования в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

У пользователей приложения «Мосгорпасс» появилась возможность принять участие в благотворительной программе фестиваля «Пасхальный дар» и внести пожертвования в пользу детских интернатов и домов престарелых. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Карта городского навигатора «Мосгорпасс» покажет адреса мероприятий фестиваля «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля. На карте отмечены площадки, на которых проходят концерты, мастер-классы, благотворительные акции и другие мероприятия. Приложение не только помогает легко ориентироваться на 38 площадках «Пасхального дара», но и дает возможность любому человеку стать благотворителем. С помощью приложения можно легко внести пожертвования, которые пойдут на поддержку социально незащищенных людей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также оказать помощь приютам для бездомных животных. Сделать пожертвование очень просто: для этого нужно нажать на иконку заинтересовавшего мероприятия на карте и перейти по ссылке», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оргкомитете, гости «Пасхального дара» также могут принять участие в одной из многочисленных благотворительных акций, которые проходят в рамках фестиваля. Например, на ул. Новый Арбат организован сбор одежды для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Там же принимают книги, которые потом будут переданы в детские интернаты, дома престарелых, больничные библиотеки, малообеспеченным семьям с детьми. На Тверском бульваре можно приобрести и передать в благотворительные фонды корм для бездомных животных. Отмечается, что на карте приложения отмечены все адреса, где во время «Пасхального дара» проходят мастер-классы, показывают спектакли, организуют концерты и многие другие мероприятия. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Любой желающий может не только выбрать на карте заинтересовавшее его мероприятие и узнать место проведения. Приложение позволяет построить маршрут и подскажет, как добраться до нужного адреса на общественном транспорте.