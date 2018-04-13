Пользователи «Мосгорпасс» получили возможность внести пожертвования в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

У пользователей приложения «Мосгорпасс» появилась возможность принять участие в благотворительной программе фестиваля «Пасхальный дар» и внести пожертвования в пользу детских интернатов и домов престарелых. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Карта городского навигатора «Мосгорпасс» покажет адреса мероприятий фестиваля «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля. На карте отмечены площадки, на которых проходят концерты, мастер-классы, благотворительные акции и другие мероприятия. Приложение не только помогает легко ориентироваться на 38 площадках «Пасхального дара», но и дает возможность любому человеку стать благотворителем. С помощью приложения можно легко внести пожертвования, которые пойдут на поддержку социально незащищенных людей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также оказать помощь приютам для бездомных животных. Сделать пожертвование очень просто: для этого нужно нажать на иконку заинтересовавшего мероприятия на карте и перейти по ссылке», — говорится в сообщении.