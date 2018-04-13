Лавров озвучил позицию РФ по расследованию крушения Boeing над Донбассом

«Наши факты, наши замечания, наши комментарии не вполне принимаются в расчет совместной следственной группой, а передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются», — сказал Лавров.

При этом министр заверил, что Россия отвечала и отвечает на все без исключения вопросы нидерландской прокуратуры по катастрофе Boeing . Однако с лета 2015 года никакой информации в Совет безопасности ООН от нидерландского следствия по крушению лайнера над Донбассом не поступало.

"От нидерландского следствия мы получили только одно письмо самого общего содержания без каких-либо конкретных фактов, это было летом 2015 года​​​. С тех пор никакой информации в СБ ООН не поступало", — рассказал глава МИД РФ

"Необходимо в полной мере выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, которая требует периодического информирования СБ ООН о том, что происходит в расследовании", — напомнил Лавров.

Он также сообщил, что Россия и Нидерланды договорились продолжать диалог по делу малазийского Boeing при уважении независимого расследования.

"Условились этот разговор продолжать при полном уважении того, что нам сказали нидерландские коллеги о независимости той структуры, которая этим расследованием занимается. Мы независимость уважаем и исходим из того, что это не означает игнорирование каких-либо конкретных фактов, которые имеются у следствия, равно как это не означает игнорирования тех фактов, на которые пока следствие внимания не обращает", — подчеркнул Лавров.

Напомним, лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама Куала-Лумпур был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Причины катастрофы до сих пор доподлинно не известны. Комиссия Совета безопасности Нидерландов опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук» от населенного пункта Снежное. Российские эксперты, расшифровав информацию с РЛС, сделали свои выводы, которые исключают возможность запуска зенитной ракеты по малазийскому Boeing из этой точки. Была также выдвинута версия, что самолет сбил украинский Су-25, который имел на борту ракеты Р-60, способные уничтожать воздушные цели на удалении 12 км, а на расстоянии до 5 км — гарантированно.