Ещё
На стадионе «Нижний Новгород» проверили электросетевое оборудование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На стадионе «Нижний Новгород» проверили электросетевое оборудование 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» в преддверии тестового матча провели проверку электросетевого оборудования стадиона «Нижний Новгород». Учения проходили в ночь с 11 на 12 апреля, сообщает пресс-служба компании.
Целями проверки были тестирование аварийной автоматики, анализ работоспособности электросетей под нагрузкой, получение полной и достоверной информации о существующих нагрузках на оборудование стадиона, оценка работы резервных источников электроснабжения и источников бесперебойного питания.
Кроме того, в ходе учений было отработано взаимодействие персонала «Нижновэнерго» и эксплуатационной службы стадиона в случае необходимости ликвидации технологических нарушений.
В результате проведенных мероприятий составлен протокол, решением комиссии участникам тренировки выставлена оценка «хорошо».
Напомним, особый режим посещения Нижегородского кремля введут на время ЧМ-2018.
Фото: «Нижновэнерго»
Vgoroden.ru: последние новости
Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области В Совете ветеранов Нижнего Новгорода обсудили предстоящие мероприятия ко Дню Победы Настой шиповника теперь будут выдавать на молочных кухнях Нижнего Новгорода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски370
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец172
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова157
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение