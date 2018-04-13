На стадионе «Нижний Новгород» проверили электросетевое оборудование

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» в преддверии тестового матча провели проверку электросетевого оборудования стадиона «Нижний Новгород». Учения проходили в ночь с 11 на 12 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Целями проверки были тестирование аварийной автоматики, анализ работоспособности электросетей под нагрузкой, получение полной и достоверной информации о существующих нагрузках на оборудование стадиона, оценка работы резервных источников электроснабжения и источников бесперебойного питания.

Кроме того, в ходе учений было отработано взаимодействие персонала «Нижновэнерго» и эксплуатационной службы стадиона в случае необходимости ликвидации технологических нарушений.

В результате проведенных мероприятий составлен протокол, решением комиссии участникам тренировки выставлена оценка «хорошо».

Напомним, особый режим посещения Нижегородского кремля введут на время ЧМ-2018.

Фото: «Нижновэнерго»