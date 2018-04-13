Ответ на санкции: тотальный запрет американского 

Дума предлагает тотальный запрет американского. Лидеры всех фракций совместно со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные меры на антироссийские санкции США и других стран, поддержавших Америку.
В профильном комитете совета федерации уже заявили, что сенаторы поддержат законопроект об ответных мерах на недружественную политику США. Правительству России предоставляется право по своему усмотрению добавить в санкционный список любые товары, произведенные в Соединенных Штатах.
Речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия США и других стран, которые поддерживают американские санкции против России. Предлагается запретить или ограничить алкогольную и табачную продукцию из США, прекратить или приостановить сотрудничество со страной и организациями под ее юрисдикцией в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Под ограничения пойдут и лекарственные средства, аналоги которых есть в России. Предполагается, что иностранцы и структуры с участием 25% капитала США не смогут участвовать в приватизации в России. Предлагается запретить или ограничить поставки технологического оборудования и программного обеспечения из США. Инвестиции в экономику РФ разрешат привлекать только из государств, не поддерживающих санкции США.
«Большой четверке» аудиторов могут запретить работу с российскими госструктурами и госкомпаниями. PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG могут столкнуться с ограничением либо запретом на выполнение работ и оказание услуг по государственным заказам. По замыслу депутатов, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Приостановление российско-американского сотрудничества в авиастроении и ракетно-двигательной отрасли нанесет серьезный ущерб США, они не смогут закупать в том же объеме такую продукцию у других стран, заявили российские законодатели. Сенаторы поддержат думский законопроект как ответ на недружественную политику США в отношении России, сказал Business FM глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин:
Сергей Рябухин глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам «У всех сложилось за бугром, за океаном такое представление о том, что без всех технологий, которые создали наши же ученые, эмигрировавшие в 90-х годах, и вот в последние годы мы теперь ограничены в доступе к нашим же технологиям, к нашим разработкам. Это какая-то гегемония, понимаете, на мир и порядок. Ну, так нельзя с этим согласиться, нельзя. Поэтому я думаю, что коллеги, члены Совета Федерации поддержат этот законопроект. Это не означает, что его надо немедленно внедрять или применять, но они должны понимать, что у нас есть терпение, мы можем год их убеждать: ребята, так нельзя делать, это противоречит и Организации международного права, это противоречит требованиям ВТО. Можно год, два, три, но понимаете, здесь уже это просто насилие, сейчас пытаемся убедить, что насиловать нехорошо».
Возможные последствия таких ответных мер для России Business FM обсудила с начальником аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергеем Суверовым:
— Я думаю, что война санкций — это путь вникуда. Конфликт между Россией и США выходит на новую стадию, будет переоценка рисков, связанных с экономическими отношениями. Мне кажется, что экономика США, в принципе не особо пострадает от этих санкций, так как экспорт в Россию тех товаров, о которых идет речь, относительно небольшой, с точки зрения торгового оборота США, в то время как Россия может потерять то, что дает возможности взаимовыгодного технологического сотрудничества. США, как известно, являются технологическим лидером в мире. Ну и, кроме того, сами российские граждане тоже потеряют, так как лишатся многих важных потребительских товаров, включая лекарства. Тут, мне кажется, это в принципе должно усугубить технологическое отставание России, ну и это дальнейший шаг на пути к самолизоляции. Я думаю, что рынки достаточно негативно воспримут эту новость.
— Вот вы на свою уже работу как-нибудь прикинули возможные ограничения, в частности поставок американского софта?
— Если продукция Microsoft будет заблокирована в России, то, естественно, многим компаниям придется искать какую-то альтернативу. Не всегда эта альтернатива будет более хорошей с точки зрения цена-качество. Поэтому, мне кажется, вызовет и рост себестоимости многих товаров, которые приходятся на Россию. Ничего хорошего я в этом не вижу.
— Есть ли жизнь без терминала от Bloomberg, например?
— С точки зрения финансового сотрудничества, я так понял, что каких-то санкций, на мой взгляд, не ожидается. Я думаю, что американские СМИ по-прежнему могут продолжать работать в России, хотя если будет новый виток санкций, то я не исключаю, что дойдет и до этого, что и Bloomberg могут запретить, и продукцию Apple могут запретить. То есть до этого тоже может дойти. Но я думаю, что финансовые рынки, конечно, без Bloomberg представить достаточно сложно.
— На самом деле, законодатели, такое ощущение, оставили все-таки лазейку. Теоретически может, конечно, правительство запретить все, но может и не запрещать. Правильно ли я понимаю?
— Надо посмотреть точно текст документа, но мне кажется, действительно лучше было бы для всех, чтобы были какие-то лазейки, и чтобы полного прекращения сотрудничества с США не было. Для США все-таки Россия второстепенный партнер.
— И что думаете, Америка на этот закон может ответить?
— Идет речь не только об этом законе, а скорее о том, что Америка все-таки настроена на ограниченное ожесточение санкций, возможно, это будет за Сирию, возможно, за что-то еще, поэтому я думаю, что это не последняя серия санкционной войны. Она, к сожалению, будет продолжаться.
РФ прекратит поставки титана для Boeing в случае принятия закона об ответе США, считает Сергей Рябухин. По его словам, в число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, необходимый для технологического цикла производства Boeing. Проект об ответе России на меры США будет стимулом для развития отраслевого рынка страны, заявил Неверов.
Запрет на американскую продукцию и технологии коснется компаний, для личного пользования ограничений не будет.