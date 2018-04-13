Ответ на санкции: тотальный запрет американского

Дума предлагает тотальный запрет американского. Лидеры всех фракций совместно со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные меры на антироссийские санкции США и других стран, поддержавших Америку.

В профильном комитете совета федерации уже заявили, что сенаторы поддержат законопроект об ответных мерах на недружественную политику США. Правительству России предоставляется право по своему усмотрению добавить в санкционный список любые товары, произведенные в Соединенных Штатах.

Речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия США и других стран, которые поддерживают американские санкции против России . Предлагается запретить или ограничить алкогольную и табачную продукцию из США, прекратить или приостановить сотрудничество со страной и организациями под ее юрисдикцией в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Под ограничения пойдут и лекарственные средства, аналоги которых есть в России. Предполагается, что иностранцы и структуры с участием 25% капитала США не смогут участвовать в приватизации в России. Предлагается запретить или ограничить поставки технологического оборудования и программного обеспечения из США. Инвестиции в экономику РФ разрешат привлекать только из государств, не поддерживающих санкции США.

«Большой четверке» аудиторов могут запретить работу с российскими госструктурами и госкомпаниями. PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG могут столкнуться с ограничением либо запретом на выполнение работ и оказание услуг по государственным заказам. По замыслу депутатов, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Приостановление российско-американского сотрудничества в авиастроении и ракетно-двигательной отрасли нанесет серьезный ущерб США, они не смогут закупать в том же объеме такую продукцию у других стран, заявили российские законодатели. Сенаторы поддержат думский законопроект как ответ на недружественную политику США в отношении России, сказал Business FM глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

Сергей Рябухин глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам «У всех сложилось за бугром, за океаном такое представление о том, что без всех технологий, которые создали наши же ученые, эмигрировавшие в 90-х годах, и вот в последние годы мы теперь ограничены в доступе к нашим же технологиям, к нашим разработкам. Это какая-то гегемония, понимаете, на мир и порядок. Ну, так нельзя с этим согласиться, нельзя. Поэтому я думаю, что коллеги, члены Совета Федерации поддержат этот законопроект. Это не означает, что его надо немедленно внедрять или применять, но они должны понимать, что у нас есть терпение, мы можем год их убеждать: ребята, так нельзя делать, это противоречит и Организации международного права, это противоречит требованиям ВТО . Можно год, два, три, но понимаете, здесь уже это просто насилие, сейчас пытаемся убедить, что насиловать нехорошо».

Возможные последствия таких ответных мер для России Business FM обсудила с начальником аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергеем Суверовым:

— Я думаю, что война санкций — это путь вникуда. Конфликт между Россией и США выходит на новую стадию, будет переоценка рисков, связанных с экономическими отношениями. Мне кажется, что экономика США, в принципе не особо пострадает от этих санкций, так как экспорт в Россию тех товаров, о которых идет речь, относительно небольшой, с точки зрения торгового оборота США, в то время как Россия может потерять то, что дает возможности взаимовыгодного технологического сотрудничества. США, как известно, являются технологическим лидером в мире. Ну и, кроме того, сами российские граждане тоже потеряют, так как лишатся многих важных потребительских товаров, включая лекарства. Тут, мне кажется, это в принципе должно усугубить технологическое отставание России, ну и это дальнейший шаг на пути к самолизоляции. Я думаю, что рынки достаточно негативно воспримут эту новость.

— Вот вы на свою уже работу как-нибудь прикинули возможные ограничения, в частности поставок американского софта?

— Если продукция Microsoft будет заблокирована в России, то, естественно, многим компаниям придется искать какую-то альтернативу. Не всегда эта альтернатива будет более хорошей с точки зрения цена-качество. Поэтому, мне кажется, вызовет и рост себестоимости многих товаров, которые приходятся на Россию. Ничего хорошего я в этом не вижу.

— Есть ли жизнь без терминала от Bloomberg , например?

— С точки зрения финансового сотрудничества, я так понял, что каких-то санкций, на мой взгляд, не ожидается. Я думаю, что американские СМИ по-прежнему могут продолжать работать в России, хотя если будет новый виток санкций, то я не исключаю, что дойдет и до этого, что и Bloomberg могут запретить, и продукцию Apple могут запретить. То есть до этого тоже может дойти. Но я думаю, что финансовые рынки, конечно, без Bloomberg представить достаточно сложно.

— На самом деле, законодатели, такое ощущение, оставили все-таки лазейку. Теоретически может, конечно, правительство запретить все, но может и не запрещать. Правильно ли я понимаю?

— Надо посмотреть точно текст документа, но мне кажется, действительно лучше было бы для всех, чтобы были какие-то лазейки, и чтобы полного прекращения сотрудничества с США не было. Для США все-таки Россия второстепенный партнер.

— И что думаете, Америка на этот закон может ответить?

— Идет речь не только об этом законе, а скорее о том, что Америка все-таки настроена на ограниченное ожесточение санкций, возможно, это будет за Сирию , возможно, за что-то еще, поэтому я думаю, что это не последняя серия санкционной войны. Она, к сожалению, будет продолжаться.

РФ прекратит поставки титана для Boeing в случае принятия закона об ответе США, считает Сергей Рябухин. По его словам, в число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, необходимый для технологического цикла производства Boeing. Проект об ответе России на меры США будет стимулом для развития отраслевого рынка страны, заявил Неверов.

Запрет на американскую продукцию и технологии коснется компаний, для личного пользования ограничений не будет.