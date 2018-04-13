До 9 мая в Пскове планируется завершить гарантийный ремонт дорог на 35 участках. Как передает корреспондент «Псковской губернии», об этом заявил на пресс-конференции в "Псковской Правде" начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. «До 30 апреля мы закончим инспектировать участки, выявим все дефекты. У нас есть достойные предприятия, которые выполняют свои обязательства. Как только мы объезжаем, даем срок устранить дефекты. У меня качество гарантийного ремонта не вызывает опасений», — подчеркнул он. Олег Петров, активист общественного движения «Убитые дороги» отметил, что качество гарантийного ремонта вызывает опасения у общественников и простых жителей. «Мои двери всегда открыты, приходите, сообщайте факты», — ответил Алексей Захаров. Отметим, что из всех представителей компаний-подрядчиков только представитель ООО «Дорстройсервис» счел нужным посетить мероприятие. Виктор Криценко рассказал, что самый проблемный участок на улице Балтийская. Менее проблемны участки на Октябрьском проспекте, улица Советской Армии «чувствует себя великолепно». «А улица Звездная? Там большие огрехи», — спросил Николай Мельков. «Это как раз тот год, когда были проблемы с поставкой битума. И я не сказал бы, что там большие огрехи», — ответил Виктор Криценко. Он также отметил, что дефекты дорожного покрытия связаны с некачественным битумом, но предъявить претензии к поставщику практически невозможно.