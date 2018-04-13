Ещё
Гарантийный ремонт дорог будет завершен в Пскове к 9 мая — УГХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гарантийный ремонт дорог будет завершен в Пскове к 9 мая — УГХ 

Псковская губерния 1 час назад
До 9 мая в Пскове планируется завершить гарантийный ремонт дорог на 35 участках. Как передает корреспондент «Псковской губернии», об этом заявил на пресс-конференции в "Псковской Правде" начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. «До 30 апреля мы закончим инспектировать участки, выявим все дефекты. У нас есть достойные предприятия, которые выполняют свои обязательства. Как только мы объезжаем, даем срок устранить дефекты. У меня качество гарантийного ремонта не вызывает опасений», — подчеркнул он. Олег Петров, активист общественного движения «Убитые дороги» отметил, что качество гарантийного ремонта вызывает опасения у общественников и простых жителей. «Мои двери всегда открыты, приходите, сообщайте факты», — ответил Алексей Захаров. Отметим, что из всех представителей компаний-подрядчиков только представитель ООО «Дорстройсервис» счел нужным посетить мероприятие. Виктор Криценко рассказал, что самый проблемный участок на улице Балтийская. Менее проблемны участки на Октябрьском проспекте, улица Советской Армии «чувствует себя великолепно». «А улица Звездная? Там большие огрехи», — спросил Николай Мельков. «Это как раз тот год, когда были проблемы с поставкой битума. И я не сказал бы, что там большие огрехи», — ответил Виктор Криценко. Он также отметил, что дефекты дорожного покрытия связаны с некачественным битумом, но предъявить претензии к поставщику практически невозможно.
Псковская губерния: последние новости
Сумма грантовой поддержки псковским фермерам составит порядка 54 млн рублей Каждый четвёртый специалист МБУ «Псковский бизнес- инкубатор» не соответствует требованиям Суд прекратил дело против псковича, разместившего «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски346
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец172
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля119
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение