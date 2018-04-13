В Ростовской области из-за крупного порыва затопило пахотные земли

В Октябрьском (сельском) районе Ростовской области из-за крупного порыва на магистральном водопроводе затопило 10 гектаров пахотных земель. Об этом сообщает сетевое издание DonDay со ссылкой на слова одного из фермеров. Из-за этого он не может приступить к началу посевной кампании.

«Мы должны подготовить землю к посеву подсолнуха. Но там сплошная вода и грязь, работа простаивает», — сказал фермер. Если будет упущено время, то эти площади так и останутся незасеянными в этом сезоне. Мужчина сообщает, что порывы на данном участке водопровода происходят не впервые, однако именно сейчас, по его словам, аварийные службы никак не реагируют на жалобы.

Фермер планирует обратиться в надзорные органы и зафиксировать факт ущерба и упущенной выгоды.