Жители Рождествено потребовали снизить цены на переправу через Волгу

Жители села Рождествено направили петицию полномочному представителю президента в ПФО Михаилу Бабичу и врио губернатора Дмитрию Азарову . Инициативная группа потребовала ввести льготы на водную переправу через Волгу.

Дело в том, что местные жители недовольны ростом цен на транспортные перевозки. В начале апреля стоимость проезда подняли до 80 рублей в один конец.

— В Самаре работает большая часть жителей Рождествено. Переправой мы пользуемся ежедневно, некоторые по 6 раз в неделю — туда и обратно. Еженедельно тратить на переправу по 800 рублей только на одного человека по карману не каждой семье, — рассказали авторы петиции.

По их словам, за последние четыре года тарифы выросли в два раза.

— В связи с этим просим пересмотреть тарифы на переправу и ввести льготные проездные для жителей Рождествено, — написали жители в своем обращении к Михаилу Бабичу.

Также сельчане попросили разрешения покупать билеты сразу в оба конца.