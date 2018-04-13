Металлоинвест рассматривает Китай как перспективный рынок для поставок ГБЖ

«Металлоинвест рассматривает Китай как один из перспективных рынков для поставок горячебрикетированного железа (ГБЖ) в связи с развитием в стране современных электросталеплавильных производств», — заявил Андрей Варичев.

Металлоинвест является крупнейшим производителем товарного ГБЖ в мире. Запуск комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе в 2017 году укрепил позиции Компании на рынке этого премиального и экологичного металлизованного сырья.

Сохранение окружающей среды — главный вызов в мировой металлургии сегодня, и современные технологии позволяют, как отметил Андрей Варичев в ходе панельной дискуссии, «сделать нашу черную металлургию не такой уж и черной». По его мнению, политика Китая, направленная на сокращение неэффективных сталелитейных мощностей при сохранении высоких объемов производства стали создает в стране новую металлургическую индустрию с меньшим воздействием на окружающую среду.

Генеральный директор Металлоинвеста также прокомментировал вопрос о важности государственной поддержки развития инфраструктуры. «Инвестиции государства в транспортную и энергетическую инфраструктуру дают импульс не только коммуникациям, освоению территорий, ведению бизнеса, миграции населения, но и развитию машиностроительного комплекса как поставщика оборудования для горнодобывающей и металлургической промышленности, — заявил Андрей Варичев. — Также государственные инвестиции в инфраструктуру создают спрос в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса населения».