Я бы в армию пошла: сколько крмчанок служат по контракту

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . Среди крымчан, которые решили служить в армии РФ по контракту, девушки составляют менее 10%. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал начальник пункта отбора на службу по контракту ВК РК Сергей Ардашев.

"Чтобы поступить на службу по контракту к нам обращаются около 5-6% девушек. Перечень должностей, которые они могут занять, довольно узкий. В основном это телеграфист, вычислитель, оператор, диспетчер, фельдшер, медсестра и санитар. На должность механика-водителя или в мото-стрелковые подразделения мы девушек не берем", — рассказал Ардашев.

При этом он подчеркнул, что девушки проходят отбор наравне с мужчинами.

"Девушка должна соответствовать наравне с кандидатами мужского пола всем требованиям. Но в целом девушки могут наравне со всеми гражданами РФ проходить службу по контракту в армии России", — заверил начальник пункта отбора на службу по контракту ВК РК.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в весенний призыв-2018 в армию РФ будут призваны более 2000 крымчан, из которых 700 будут служить в ЮФО и Подмоскевье.