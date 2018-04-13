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Я бы в армию пошла: сколько крмчанок служат по контракту
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Я бы в армию пошла: сколько крмчанок служат по контракту 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Среди крымчан, которые решили служить в армии РФ по контракту, девушки составляют менее 10%. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал начальник пункта отбора на службу по контракту ВК РК Сергей Ардашев.
"Чтобы поступить на службу по контракту к нам обращаются около 5-6% девушек. Перечень должностей, которые они могут занять, довольно узкий. В основном это телеграфист, вычислитель, оператор, диспетчер, фельдшер, медсестра и санитар. На должность механика-водителя или в мото-стрелковые подразделения мы девушек не берем", — рассказал Ардашев.
При этом он подчеркнул, что девушки проходят отбор наравне с мужчинами.
"Девушка должна соответствовать наравне с кандидатами мужского пола всем требованиям. Но в целом девушки могут наравне со всеми гражданами РФ проходить службу по контракту в армии России", — заверил начальник пункта отбора на службу по контракту ВК РК.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в весенний призыв-2018 в армию РФ будут призваны более 2000 крымчан, из которых 700 будут служить в ЮФО и Подмоскевье.
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