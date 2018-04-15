В России началась продажа промаркированных сигарет

По словам операционного директора компании-оператора эксперимента «ЦРПТ» Андрея Кириллова, в нем уже участвуют три крупнейших производителя табака, которые покрывают почти 95 процентов рынка.

Цель — легализация табачной продукции, где всегда была высока доля контрафакта и фальсификата. Как пояснил замглавы минпромторга Виктор Евтухов , государство производителям ничего не навязывало. Напротив, инициатива исходила от отрасли. Эксперимент продлится до конца года, и если будет признан успешным, маркировку сделают обязательной.

Для бизнеса, вопреки изначальным опасениям, процесс установки дополнительного оборудования не такой уж и затратный. Линия, на которой сейчас идет укладка готовых сигарет в пачки и блоки по 10 штук, оснащена принтером, позволяющим наносить специальный дата-матрикс код на каждую упаковку. Производительность такой линии — 500 кодов в минуту. Уже есть вторая — скоростная линия, которая работает со скоростью тысяча пачек в минуту. Ее потребуется дооборудовать скоростным принтером и считывающим устройством. На это предприятию потребуется около 300 тысяч долларов. Для бизнеса, как признаются сами производители, это посильные затраты.

Ретейлу для того чтобы продавать маркированные сигареты, нужны только онлайн-кассы, которые и так обязательны. На конечную стоимость пачки сигарет маркировка тоже серьезно не влияет. «Максимум 50 копеек к цене каждой пачки», — говорит Виктор Евтухов.

А что дает маркировка покупателю? Прежде всего код — это гарантия, что он купил сигареты, произведенные на фабрике из проверенного сырья, а не скрученные умельцами в подпольном цеху. Коды имеют криптографическую защиту. Он печатается в тот момент, когда на линии по упаковке готовой продукции происходит вспышка света. Сразу же уникальный код появляется в единой системе прослеживаемости товаров. И система проверяет, напечатаны ли коды правильно. Если нет, сразу же отбраковывает. Когда пачка продается конкретному человеку, код автоматически из системы выбывает. Таким образом можно проследить, что пачка сигарет, произведенная в Питере , была куплена, скажем, в Воронеже.

Проверить подлинность шифрового кода можно будет уже в скором времени через специальное приложение

Проверить подлинность шифрового кода можно будет уже в скором времени через специальное приложение, которое разработала компания «ЦРПТ». Если вдруг код окажется поддельным, можно в этом же приложении направить жалобу оператору эксперимента. Он во всем разберется и даст ответ.