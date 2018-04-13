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Сигареты с маркировкой начали продаваться в российских магазинах
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Сигареты с маркировкой начали продаваться в российских магазинах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По словам операционного директора компании-оператора эксперимента «ЦРПТ» Андрея Кириллова, в эксперименте уже участвуют три крупнейших производителя табака, которые покрывают более 90 процентов рынка.
Цель эксперимента — легализация табачной продукции, где всегда была высока доля контрафакта и фальсификата. При этом, как пояснил участвующий во встрече заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, государство производителям ничего не навязывало. Напротив, инициатива исходила от отрасли. Эксперимент продлится до конца года и если он будет признан успешным, маркировку табачных изделий сделают обязательной.
Для бизнеса, вопреки изначальным опасениям, процесс установки дополнительного оборудования не такой уж и затратный. Как сообщил директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок компании «Филипп Морис Интернешнл» в России Александр Мироненко, на дооснащение одной линии потребовалось около 300 тысяч долларов. Ритейлу для того, чтобы продавать маркированные сигареты, нужны только онлайн-кассы, которые и так обязательны.
Какую информацию получает покупатель? Прежде всего код — это гарантия того, что он купил сигареты, произведенные на фабрике из проверенного сырья, а не скрученные умельцами в подпольном цеху. Проверить подлинность шифрового кода можно будет уже в скором времени через специальное приложение, которое разработала компания «ЦРПТ». Если вдруг код окажется поддельным, можно в этом же приложении направить жалобу оператору эксперимента. Он во всем разберётся и даст ответ.
Как уверяют представители индустрии, маркировка никак не повлияла на конечную стоимость пачки сигарет.
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