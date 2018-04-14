Эксперт: цифровая маркировка товаров принесет пользу тем, кто работает легально

Виктор Евтухов. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Пшенникова/. Цифровая маркировка товаров принесет большую пользу для всех, кто развивает свое производство в легальном поле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами заместитель министра промышленности и торговли РФ

"Введение системы маркировки — это большая польза для всех, кто развивает свое производство в легальном поле, и удар по тем, кто работает в условиях искаженной конкуренции", — сказал он, заметив, что задача представляемого им ведомства такую конкуренцию выравнивать.

Евтухов отметил, что считает целесообразным законодательно закрепить, чтобы в каждой точке продаж была расположена информация, куда и как можно обратиться, если там пытаются реализовать немаркированный товар, подлежащий обязательной маркировке. «Также кассовые аппараты будут настраиваться для того, чтобы не пропустить нелегальный товар», — заметил чиновник.

Первые итоги

Беседа заместителя министра с журналистами состоялась в рамках посещения расположенного в Санкт-Петербурге завода одного из крупнейших мировых производителей табака — компании Philip Morris International . В январе 2018 года здесь запустили эксперимент по цифровой маркировке пачек сигарет. И спустя три месяца действия пилотного проекта производитель рассказал о процессе внедрения системы и её первых итогах.

Цех, где производят сигареты, представляет собой три производственные площадки — табачный цех, где происходит первичная обработка сырья, цех производства фильтров и сигаретный цех. Последний является финальным этапом производства, откуда выходят готовые блоки сигарет. Весь производственный процесс роботизирован и требует минимального участия человека.

"Каждая производственная линия состоит из сигаретной, упаковочной и оборачивающей машин. Из сигаретной машины по транспортеру сигареты поставляются в упаковочную, где распределяются в пачки, оттуда следуют в оборачивающую машину, где на них наносится пленка", — рассказал техник производства Роман Проймин.

После этого готовые пачки сигарет объединяются в блоки и коробки и отправляются на склад готовой продукции.

Экспериментальные линии

Из 14 производственных линий, находящихся в цехе, в эксперименте по маркировке сегодня участвуют две — на них на выходе упаковочной машины установлены сканеры для нанесения цифрового кода.

"Линии, которые сегодня участвуют в эксперименте, называются среднескоростными — их производительность составляет 500 пачек в минуту. При внедрении системы на этих линиях затраты были сугубо операционными — потребовалось изменить программное обеспечение и провести перенастройку сканеров и принтеров", — отметил директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International Александр Мироненко

В дальнейшем система маркировки будет распространяться на другие, в том числе на высокоскоростные линии, производительность которых в два раза выше — 1000 пачек в минуту. В компании считают, что внедрение системы маркировки на этих линиях потребует несколько больше затрат.

"Здесь будет необходимо дооборудовать линии более скоростными и качественными принтерами и считывающими устройствами для того, чтобы оставить скорость прежней после внедрения системы. По нашим подсчетам, приблизительные затраты на переоборудование линии могут составить порядка $300 тыс. ", — поясняет Мироненко.

При этом он подчеркивает, что компания рассматривает маркировку прежде всего в качестве важного элемента комплексного решения проблемы нелегального оборота.

"Мы убеждены, что все инвестированные в данный процесс средства окупятся, в частности, за счет истребления на рынке нелегального оборота", — отмечает он.

Скорость производства и себестоимость сигарет

В компании главным успешным результатом первых месяцев пилота маркировки называют сохранение скоростей производительности — Филипп Моррис Ижора (ФМИ) — крупнейшая фабрика табачной компании в мире по производственной мощности.

"Атмосфера продуктивного диалога, при которой проходила подготовка пилотного проекта, позволила нам осуществить внедрение системы маркировки с сохранением скорости производства. Это был главный момент, которого мы больше всего опасались, потому что снижение скоростей непосредственно сказывается на производительности и в итоге на конечной стоимости товара", — рассказывает представитель компании.

Он исключает возможность повышения себестоимости сигарет при сохранении текущих условий эксперимента. «Если все останется в рамках согласованных рекомендаций, подписанных министром промышленности, то никакого влияния на конечную стоимость пачки сигарет не будет», — отмечает Мироненко.

Планы на будущее

В рамках эксперимента по маркировке планируется повышение гражданского контроля. В частности, для этих целей разрабатывается мобильное приложение, через которое потребители смогут информировать уполномоченные органы о реализации нелегального продукта.

"Сейчас для потребителей создается единое мобильное приложение, куда с внедрением системы маркировки будут постепенно попадать все категории товаров. Сегодня приложение тестирует считывание маркировки пачек сигарет", — рассказывает Ян Витров — представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — организации, являющейся единым оператором маркировки в РФ.

О системе маркировки

Разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства занимается уполномоченная правительством РФ организация ЦРПТ.

Пилотный проект по внедрению системы маркировки табака стартовал с января 2018 года. Помимо Philip Morris в экперименте также участвуют другие крупнейшие мировые табачные компании Japan Tobacco International, British American Tobacco.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара.