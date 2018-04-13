«Будет ли противостояние между Тулеевым и Цивилевым? Нет, оно уже идет!»

«Согласно проведенным опросам общественного и экспертного мнения, произошли изменения по трем номинациям. Прежде Аман Тулеев занимал ведущие позиции как политик и чиновник, теперь же он сошел с них. Экс-губернатора, как политика, обогнал депутат Госдумы Антон Горелкин . Это логично, что на первые позиции выходят более молодые и энергичные политики и их заявления по любому направлению интереснее, чем у Тулеева. В числе лидеров был и Алексей Синицын , бывший председатель областного совета депутатов, это объясняется тем, что опрос проводился до его отставки. Хотя, по моей информации, Синицын не вычеркнут из когорты нового поколения тулеевской команды, на него делались и продолжают делаться ставки. По той причине, что и Синицын и Горелкин могут отстаивать свои позиции, сейчас они ушли в тень, но май покажет, насколько они сильны.

В категории „чиновники“ Сергей Цивилев , после встречи с Путиным, однозначно воспринимается как лидер этого направления. Президент выступил как гарант передачи власти сверху вниз, а выборы — это уже легитимация процесса. Электорат это сразу воспринял и передвинул Цивилева вперед, а Илью Середюка и мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова отодвинул.

Факт, что общественник и член местного ОНФ Максим Учватов воспринимается сильной медиа-фигурой, чем какие-либо журналисты, объясняется его попаданием в незанятую нишу. Он стал писать содержательные и честные материалы на своем портале в отличие от официальных источников, которые повторяли пресс-релизы. Да, в регионе есть сильные журналистов, но Учватов смог создать свой стиль, у него много информаторов — все это привлекает читателя и внушает доверие.