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«Будет ли противостояние между Тулеевым и Цивилевым? Нет, оно уже идет!»
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«Будет ли противостояние между Тулеевым и Цивилевым? Нет, оно уже идет!» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Согласно проведенным опросам общественного и экспертного мнения, произошли изменения по трем номинациям. Прежде Аман Тулеев занимал ведущие позиции как политик и чиновник, теперь же он сошел с них. Экс-губернатора, как политика, обогнал депутат Госдумы Антон Горелкин. Это логично, что на первые позиции выходят более молодые и энергичные политики и их заявления по любому направлению интереснее, чем у Тулеева. В числе лидеров был и Алексей Синицын, бывший председатель областного совета депутатов, это объясняется тем, что опрос проводился до его отставки. Хотя, по моей информации, Синицын не вычеркнут из когорты нового поколения тулеевской команды, на него делались и продолжают делаться ставки. По той причине, что и Синицын и Горелкин могут отстаивать свои позиции, сейчас они ушли в тень, но май покажет, насколько они сильны.
В категории „чиновники“ Сергей Цивилев, после встречи с Путиным, однозначно воспринимается как лидер этого направления. Президент выступил как гарант передачи власти сверху вниз, а выборы — это уже легитимация процесса. Электорат это сразу воспринял и передвинул Цивилева вперед, а Илью Середюка и мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова отодвинул.
Факт, что общественник и член местного ОНФ Максим Учватов воспринимается сильной медиа-фигурой, чем какие-либо журналисты, объясняется его попаданием в незанятую нишу. Он стал писать содержательные и честные материалы на своем портале в отличие от официальных источников, которые повторяли пресс-релизы. Да, в регионе есть сильные журналистов, но Учватов смог создать свой стиль, у него много информаторов — все это привлекает читателя и внушает доверие.
Обратил внимание, что Учватов негласно стал поддерживать Цивилева. Это связано не столько с поддержкой врио, сколько с несогласием с теми правилами, что за долгие годы выработала команда Тулеева. Прежняя власть много кого давила — под пресс попадали коммунисты, ЛДПР, »справедливороссы», «навальнисты», отдельные блогеры. И вдруг появилась фигура, которая хоть как-то может защитить от этого произвола. Никто не знает, какой он политик, но есть надежда, что будет лучше, чем сейчас. Правда, Цивилев меня поражает своими заявлениями. Например, что губернатор Тулеев много чего хорошего сделал для региона, в то время как президент Владимир Путин говорит, что область находится на 73 месте по своему развитию. Но это заявление пока никого особо не смущает. Многие поддерживают Цивилева не потому, что его сторонники, и он им понравился, а потому что они хотят изменить стиль работы прежней команды. И митинг, собираемый на площади Советов 21 апреля, он не в поддержку Цивилева, а против Тулеева. Хотя в реальности мало кто поддерживает Цивилева, а за Тулеева выступил весь депутатский корпус. Это означает, что противостояние не то, что будет, оно уже есть. Вопрос в том, насколько оно будет публичным. Пока стороны сдерживаются, например, Цивилев никак не прокомментировал назначение Тулеева. Должен сказать, что по моей информации все так и было запланировано: в мае Тулеев уходит в отставку и становится депутатом облсовета, а Цивилев становится врио и идет на выборы. Все сломала катастрофа в «Зимней вишне». Процесс пошел, потому что участники были на это заточены, но кризисная ситуация продолжается и никто не знает, как поменять изначально оговоренную расстановку. Главная проблема в том, что кризис может обострить противостояние. Из-за «Зимней вишни» от Цивилева ждут более решительных шагов, а он их не совершает, потому что знает — это может наступить на горло всей команде Тулеева». Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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