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Плавающие с гигантской акулой смельчаки покорили Сеть
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Плавающие с гигантской акулой смельчаки покорили Сеть 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена необычная группа пловцов. В компании с ними находится огромная акула. Ролик был снят в Мексике с воздуха при помощи летящего квадрокоптера.
Гигантская китовая акула приплыла к береговой полосе штата Южная Нижняя Калифорния, где в море купались люди. Автором ролика оказался 28-летний Тарсицио Саньюдо Суарес. Он отметил, что у него получилось не только снять самую большую из всех живущих на планете рыб при помощи летательного устройства с воздуха, но и под водой при помощи специальной камеры. Кроме этого, мексиканец с парой друзей смог еще и поплавать с акулой.
В комментарии к ролику Суарес пояснил, что данная рыба относится к семейству китовых акул, которые не представляют угрозы для жизни людей, так как питаются в основном планктоном.
Длинна таких акул может составлять от 12,5 до 20 метров. Каждую зиму гигантские рыбы приплывают в залив, находящийся около мексиканского города Ла-Пас и остаются там до конца весны. Эта рыба львиную долю времени держится близ поверхности воды. Скорость ее передвижения составляет не более 5 км/ч. Китовая акула, как правило, совершенно не реагирует на ныряльщиков, которые могут до нее дотрагиваться и даже кататься на ее спине, пишет сайт Argumenti.ru.
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