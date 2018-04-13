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В Ростовской области смонтировано 80% камер «Безопасного города»
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В Ростовской области смонтировано 80% камер «Безопасного города» 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области смонтировано и настроено 158 камер «Безопасного города», что составляет 80% от общего планируемого числа. Об этом рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов. Они готовы передавать видеопоток в центр информационного обеспечения безопасности населения.
Камеры планируется установить, в том числе, в основных местах скопления людей во время Чемпионата мира по футболу-2018: у фан-зоны, в «футбольном квадрате», а также на въездах в город. Десять из установленных камер уже протестированы.
«В рамках создания АПК «Безопасный город» предусмотрена интеграция всех автоматизированных информационных систем, функционирующих на территории Ростовской области. Всего таких систем 33. Дальнейшая концепция предусматривает объединение на единой региональной платформе всех существующих систем видеонаблюдения, имеющихся в муниципальных образованиях», — отметил Вадим Артемов.
Полностью система видеонаблюдения будет готова в течение недели.
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