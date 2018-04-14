Весенний сезон охоты открылся в Подмосковье

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Андрея Разина.

«Сезон весенней охоты 2018 г. начался на один день раньше, чем в прошлом году и продлится 10 дней. С сегодняшнего дня можно охотиться во всех охотничьих хозяйствах, а их в Подмосковье 164, и на общих доступных территориях области. Весной разрешены охота на водоплавающую и боровую дичь. На селезней уток с подсадной, на токующих самцов глухарей и тетеревов, на глухарей — с подхода, на тетеревов — из укрытия, на вечерней тяге — на вальдшнепа, а также охота с профилями на пролетных гусей», — сообщил А. Разин.

По словам министра, в этом сезоне будут действовать ряд ограничений и запретов. Строгий запрет весной введен на отстрел самок. Они отличаются от самцов, которые имеют яркий окрас перьев. «Охота на рябчиков весной категорически запрещена, так как они живут парами, и выращивают выводок. Запрещена охота с собаками. Есть разрешение только на поиск упавших птиц. По правилам, одному охотнику разрешено застрелить только две птицы в день. Также запрещена охота с лодок», — добавил он.

Как отметили в пресс-службе, самыми популярными охотничьими хозяйствами Московской области являются: Румянцевское (90 км к северо-западу от Москвы ), где много заболоченных мест и обитают утки, а также можно встретить глухаря, тетерева, рябчика; Озерецкое (в 45 км к северу от столицы), где живут утки и кулики, много водоплавающей и болотной дичи; Костеревское (в 130 км на восток от Москвы), здесь можно встретить глухаря, рябчика, вальдшнепа; Бронницкое (в 40 км от Москвы по Рязанскому шоссе), где обитает водоплавающая и болотная дичь; и одно из самых богатых на дичь охотничьих хозяйств — Долголуговское (в 65 км к северо-востоку от Москвы по Щёлковскому шоссе), в котором можно поохотиться на утку, фазана, дупеля и куропатку.

Как ранее напомнил А. Разин, распоряжением Минсельхозпрода Подмосковья от 12 апреля 2012 г. №48 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Московской области» установлены нормы допустимой добычи. «В том числе: гуси — две особи в сутки на одного охотника, селезни уток — три особи кряквы и три особи других видов в сутки на одного охотника, вальдшнеп — две особи на вечерней тяге на одного охотника, глухарь на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно. Также — тетерев на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно», — отмечается в сообщении.