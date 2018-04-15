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В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон
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В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области с 14 апреля можно будет отстреливать водоплавающую и боровую дичь, передает ТВ Центр.
"Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области", — сказал глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.
По его словам, суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге.
Кроме того, в норму также входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно.
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