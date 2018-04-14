В Подмосковье начинаются весенние полевые работы

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в субботу посетит с рабочим визитом Серебряные Пруды и даст старт весенним полевым работам, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода области.

«Мы подошли к весенне-полевым работам. Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки. Рассчитываем за две-три недели основной сев провести», — отметил Разин.

Важнейшей задачей, по данным ведомства, является сохранение объема посевных площадей. В целом посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей.

Министерство, по словам Разина, провело все работы по заключению соглашений с аграриями Подмосковья на предоставление субсидий, которые помогли подготовиться к весенним полевым работам.

«Всего на оказание поддержки выделено более 270 миллионов рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 125 миллионов рублей. Эта поддержка позволила закупить элитные и недостающие семена, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, запастись горюче-смазочными материалами», — подчеркнул министр.

Первыми по традиции сеять начинают хозяйства южных территорий Московской области — Серебряные Пруды, Луховицы, Домодедово, Зарайск и Ступино. Северные районы вступают в посевную несколько позже.