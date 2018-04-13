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Умер 24-летний участник «Comedy Баттл»
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Умер 24-летний участник «Comedy Баттл» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Андрей Жмакин, участник шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ, скончался от сердечной недостаточности. Об этом сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета, выпускником которого был молодой человек.
«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было 24 года», — сообщается в публикации.
Стендапер увлекся игрой в КВН в студенческие годы, был активным участником университетской команды. После окончания вуза Жмакин занялся стендап-комедией и решил попробовать свои силы в телевизионных проектах. Он успешно прошел отборочные туры и поучаствовал в записи нескольких передач.
Артист прославился благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Зрителям он запомнился монологом о стремительности течения своей жизни: в эфире он рассказывал о женитьбе в возрасте 19 лет и разводе с супругой, а также о жизни молодого отца. У артиста осталась четырехлетняя дочь.
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