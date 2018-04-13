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Названа причина смерти участника «Comedy Баттл»
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Названа причина смерти участника «Comedy Баттл» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Названа причина смерти участника программы «Comedy Баттл» на канале ТНТ Андрея Жмакина, передаёт Inforeactor.
Он скончался от сердечной недостаточности.
Об этом заявили в Кубанском государственном аграрном университете, выпускником которого был шоумен.
«Инцидент произошёл в ночь на 11 апреля. В тот день после судейства финальной игры КВН в КубГАУ популярный ведущий и игрок КВН ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что член Союза художников России, заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда умер на 62-м году жизни.
RT на русском: последние новости
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