Названа причина смерти участника «Comedy Баттл»

Названа причина смерти участника программы «Comedy Баттл» на канале ТНТ Андрея Жмакина, передаёт Inforeactor.

Он скончался от сердечной недостаточности.

Об этом заявили в Кубанском государственном аграрном университете, выпускником которого был шоумен.

«Инцидент произошёл в ночь на 11 апреля. В тот день после судейства финальной игры КВН в КубГАУ популярный ведущий и игрок КВН ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.