Названа причина смерти участника «Comedy Баттл» 

Названа причина смерти участника программы «Comedy Баттл» на канале ТНТ Андрея Жмакина, передаёт Inforeactor.
Он скончался от сердечной недостаточности.
Об этом заявили в Кубанском государственном аграрном университете, выпускником которого был шоумен.
«Инцидент произошёл в ночь на 11 апреля. В тот день после судейства финальной игры КВН в КубГАУ популярный ведущий и игрок КВН ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что член Союза художников России, заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда умер на 62-м году жизни.