В двух сёлах Томской области ввели карантин по бешенству из-за лис

В деревне Тискино Колпашевского района и в селе Бондюр Чаинского района ввели карантин по бешенству, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт управления ветеринарии Томской области

Главными распространителями вируса остаются лисы.

Управление предупреждает охотников и владельцев собак об опасности контакта человека и не привитого против бешенства животного с представителями дикой природы.

Рекомендуется, в частности, избегать контактов с дикими, особенно хищными животными, и с безнадзорными собаками и кошками, соблюдать правила выгула домашних животных. В случае укусов следует незамедлительно обращаться за помощью.