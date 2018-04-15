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В двух сёлах Томской области ввели карантин по бешенству из-за лис
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В двух сёлах Томской области ввели карантин по бешенству из-за лис 

RT на русском 47 минут назад
Фото: tvtomsk.ru
В деревне Тискино Колпашевского района и в селе Бондюр Чаинского района ввели карантин по бешенству, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт управления ветеринарии Томской области.
Главными распространителями вируса остаются лисы.
Управление предупреждает охотников и владельцев собак об опасности контакта человека и не привитого против бешенства животного с представителями дикой природы.
Рекомендуется, в частности, избегать контактов с дикими, особенно хищными животными, и с безнадзорными собаками и кошками, соблюдать правила выгула домашних животных. В случае укусов следует незамедлительно обращаться за помощью.
Ранее Ria56 сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о профилактике заболевания бешенством в Оренбургской области.
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