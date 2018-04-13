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Технологический колледж №21 приглашает измайловцев на дни открытых дверей
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Технологический колледж №21 приглашает измайловцев на дни открытых дверей 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Каждую апрельскую субботу в ТК-21 проходят мероприятия «Сто дорог — одна твоя!».
В нескольких структурных подразделениях технологического колледжа №21 каждую субботу апреля состоятсят дни открытых дверей под девизом «Сто дорог — одна твоя!». Проходят они и в Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4 Г.
Москвичи во время знакомства с колледжем примут участие в разнообразных мастер-классах, пообщаются с педагогами, узнают условия поступления, обучения и дальнейшего трудоустройства юношей и девушек.
Будущие студенты также смогут пообщаться с сегодняшними студентами, совершить экскурсию по колледжу.
Все мероприятия пройдут с 11 до 15 часов.
Справки можно получить по телефонам: (499) 167-00-50; 8 (499)-164-38-26.
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