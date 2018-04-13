Все ледовые переправы закрыты в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ , 13 апреля. / ТАСС /. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) закрыли все ледовые переправы в Свердловской области . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"С приходом весны и интенсивным разрушение ледового покрова на водоемах Свердловской области ледовые переправы, стали не безопасными для передвижения людей и техники. Поэтому специалистами государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) принято решение о закрытии оставшихся 12 действующих до сегодняшнего дня ледовых переправ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, всего в зимний период на территории области были организованы 18 ледовых переправ, из них 5 — в Таборинском районе, 7 — в Гаринском районе, 4 переправы в Серовском городском округе, 1 — в Слободотуринском муниципальном районе, 1 — в Гаринском районе. «Переправы действовали на реках Тавда, Тура, Пелым, Сосьва и Лозьва. Происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре пояснили, что всего в регионе действовало 84 переправы. Сейчас в Березовском районе остаются действующими 11 ледовых переправ и еще одна продолжает работу в Белоярском районе. Грузоподъемность переправ — 15 тонн. Кроме того, остаются действовать 9 ледовых переправ технологического назначения.

До 18 апреля 2018 года специалисты по безопасности на водных объектах планируют закрыть все ледовые переправы в Ханты-Мансийском округе.