«Норникель» оценивает расширение Южного кластера в 110 млрд рублей

"Решение, в целом, о необходимости реализации этого проекта принято, но параметры пока не финализированы, они будут корректироваться в зависимости от ТЭО, которое проходит согласование", — сказала она.

Суммарный размер инвестиций в Южный кластер в презентации компании оценен примерно в 110 млрд рублей. Однако эти расчеты производились до последних события на рынке и, вероятно, будут скорректированы, уточнила Безденежных.

Наиболее действенной мерой господдержки в «Норникеле» считают льготы по налогу на имущество, а также реализацию проекта в рамках реестрового регионального инвестпроекта. «Они реализуются повсеместно, но, к сожалению, Красноярский край пока такие проекты не реализует, и „Норникель“ хотел бы восполнить этот пробел», — уточнила Безденежных.

Проект развития Южного кластера представили на Красноярском экономическом форуме в рамках road show комплексных инвестиционных проектов развития Сибирского федерального округа. На нем представлены крупнейшие проекты, которые вошли в программу «Енисейская Сибирь: приоритетные инвестиционные проекты» — они являются основой развития Енисейского макрорегиона.

Южный кластер Норильской промышленной площадки в Заполярье включает ряд возрастных активов, которые на сегодняшний день обеспечивают производство около 4% от общего годового объема продукции «Норникеля». В основном это металлы платиновой группы. В Южный кластер входит северная часть месторождения Норильск-1, рудник «Заполярный», карьер «Медвежий ручей» и Норильская обогатительная фабрика.

Базовый сценарий развития активов Южного кластера предполагает строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн т, расширение мощности шахты «Заполярная» с 1,2 до 2 млн т, расширение и модернизацию хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики, развитие базовой инфраструктуры необходимой для проекта. В результате добыча первой руды с открытых горных работ (карьер «Медвежий ручей») планируется уже в 2021 году, а в 2024 году суммарные добывающие мощности достигнут 6 млн т. Одновременно с этим будет существенно повышена эффективность действующей переработки техногенного сырья Хвостохранилища N1. Таким образом, после выхода на целевые показатели «Медвежий ручей» может стать одним из мировых лидеров среди производителей металлов платиновой группы.