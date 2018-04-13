Рядовой акционер отвоевал имущество обанкроченного колхоза-миллионера

Напомним, в марте 2003 г. было инициировано банкротство бывшего колхоза-миллионера «Первомайское», находившегося в Красноярском районе. После 11 лет конкурсного производства ЗАО ликвидировали. Все эти годы бывший главный бухгалтер предприятия Назаров, являвшийся также его акционером, в одиночку боролся за справедливость, утверждая, что богатое животноводческое хозяйство попросту разворовали. Даже получив физические увечья в этом противостоянии, мужчина не сдался.

Стараниями Назарова основная часть имущества предприятия было отсужена. Решением Красноярского районного суда от 7 мая 2013 г. были признаны недействительными торги, незаконно лишившие акционеров имущества. Соответствующие договоры купли-продажи, заключенные конкурсными управляющими ЗАО «Первомайское», были признаны недействительными. В собственность ЗАО вернули большую часть недвижимости бывшего колхоза, начиная от двухэтажного детского сада и заканчивая силосными траншеями и зерноскладами.