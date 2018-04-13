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Общегородской субботник пройдет в Выхине-Жулебине 14 апреля
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Общегородской субботник пройдет в Выхине-Жулебине 14 апреля 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 14 апреля, жители района Выхино-Жулебино смогут принять участие в общегородском субботнике. В этот день он пройдет на Самаркандском и Жулебинском бульварах. Субботник начнется в 10.00.
Необходимый инвентарь участники мероприятия смогут получить в день проведения субботников в 09.00 часов по адресам: Самаркандский б-р, д. 10, к. 2; ул. Ферганская, д. 13, к. 1; Рязанский пр-т, д. 64, к. 2; Рязанский пр-т, д. 93, к. 2; Волгоградский пр-т, д. 160, к. 2; Жулебинский б-р, д. 1 и д. 36, к. 3; Хвалынский б-р, д. 1; ул. Тарханская, д. 5; ул. Авиаконструктора Миля, д. 2. (вт)
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