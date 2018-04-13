Росгеология в августе завершит сейсморазведку на Запорожском участке в Самарской области

Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) выполнит сейсморазведку 2D на Запорожском лицензионном участке в Самарской области , говорится в сообщении госхолдинга.

Реализация проекта будет завершена в августе 2018 года.

Всего будет проведено 176 погонных км исследований. Заказчиком выступает компания-недропользователь. Соответствующий договор заключен в декабре 2017 года.

Полученные результаты позволят провести поисково-оценочные работы на Запорожском лицензионном участке.

Запорожский участок расположен в Безенчукском и Хворостянском районах Самарской области и является перспективным на нефть и газ.