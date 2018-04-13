Ещё
Росгеология в августе завершит сейсморазведку на Запорожском участке в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгеология в августе завершит сейсморазведку на Запорожском участке в Самарской области 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) выполнит сейсморазведку 2D на Запорожском лицензионном участке в Самарской области, говорится в сообщении госхолдинга.
Реализация проекта будет завершена в августе 2018 года.
Всего будет проведено 176 погонных км исследований. Заказчиком выступает компания-недропользователь. Соответствующий договор заключен в декабре 2017 года.
Полученные результаты позволят провести поисково-оценочные работы на Запорожском лицензионном участке.
Запорожский участок расположен в Безенчукском и Хворостянском районах Самарской области и является перспективным на нефть и газ.
Rambler News Service: последние новости
Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram 12 апреля Суд оставил в силе тюремный срок Алексею Улюкаеву Неисполнительный директор покинул совет директоров En+
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски377
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова157
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение