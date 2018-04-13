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В МИД России выразили надежду на продолжение контактов с США
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В МИД России выразили надежду на продолжение контактов с США 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что российско-американские контакты продолжатся, когда Госдеп США станет работоспособным, передает РИА «Новости».
"Я очень надеюсь, когда Госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что такие контакты на уровне руководителя, на уровне заместителя, на уровне экспертов будут продолжаться", — сказал Лавров.
По его словам, это должны быть контакты между дипломатами, что предполагает использование дипломатических методов, не включающих в себя ультиматумы и угрозы.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что законопроект о мерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
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