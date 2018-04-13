В МИД России выразили надежду на продолжение контактов с США

"Я очень надеюсь, когда Госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что такие контакты на уровне руководителя, на уровне заместителя, на уровне экспертов будут продолжаться", — сказал Лавров.

По его словам, это должны быть контакты между дипломатами, что предполагает использование дипломатических методов, не включающих в себя ультиматумы и угрозы.