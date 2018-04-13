Мила Кунис спровоцировала слухи о своей беременности

На днях Мила Кунис Эштон Катчер посетили бейсбольный матч между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Окленд Атлетикс». Как и следовало ожидать, супруги моментально попали в объектив папарацци, хотя и не старались привлечь к себе внимание, одевшись просто и скромно. Для похода на стадион Мила выбрала брюки в полоску и синюю худи с эмблемой любимой команды. Такая же украшала и кепку ее мужа.

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Наряд Кунис вновь дал сплетникам повод обсудить их с Эштоном личную жизнь. Ходят слухи, что супруги ждут третьего ребенка, поэтому Мила все чаще надевает объемную одежду, стараясь скрыть фигуру. В конце марта сразу несколько зарубежных таблоидов заявили о скором прибавлении в семье звезд. Об этом журналистам рассказали инсайдеры, заявившие, что 34-летняя актриса ждет ребенка. Впрочем, их предположения могут оказаться верными: Кунис и Катчер не раз признавались, что мечтают о большой семье. Сейчас супруги воспитывают трехлетнюю дочь Уайетт и годовалого сына с русским именем Димитрий.

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В декабре прошлого года Эштон и Мила появились на красной ковровой дорожке впервые за 17 лет! В честь такого события они сменили удобную и привычную им спортивную одежду на стильные вечерние наряды. Мила выглядела очаровательно в платье без бретелек с цветочным принтом, а Эштон был сама элегантность в черном смокинге и бабочке.