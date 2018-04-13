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Таксист спас дорогу в Баганском районе
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Таксист спас дорогу в Баганском районе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Меня зацепило такое беспечное отношение к дорогам, на ремонт которых выделяется так мало средств. Еще пара дней, и вода бы затопила всю проезжую часть, начало размывать покрытие и вымывать протоки, что привело бы к разрушению участка, — поделился с VN.ru баганский таксист Виталий Гришко.
Его поддержали жители, которые рассказали, что всю зиму из скважины, расположенной рядом, постоянно текла вода. Весной лед начал активно таять, что привело к заполнению котлована и канавы вдоль дороги. Через несколько дней о затоплении узнали пользователи социальных сетей, а через пару дней проблему полностью устранили.
Как пояснил VN.ru глава Палецкого сельсовета Владимир Калач, эта проблема началась еще прошлой осенью. Летом на скважину, которая обеспечивала водой осинонниковцев и отделение хозяйства «Палецкое-АГРО», установили мощный насос.
Осенью в связи с банкротством сельхозпредприятия было ликвидировано все дойное стадо, остался лишь молодняк. Это резко снизило объем потребления воды из скважины, мог сгореть двигатель, на котором не был установлен частотный преобразователь для автоматизации и регулирования системы водоснабжения. Поэтому руководство сельсовета решило: чтобы не потерять дорогостоящий двигатель, нужно регулярно сбрасывать воду из емкости скважины. Это привело к образованию огромной ледяной глыбы, она активно начала таять, наполняя канаву.
— Дорожники планировали раскопать дорогу и пропустить воду. Наша хозяйственно-эксплуатационная служба попробовала промыть водопропускную систему. В течение часа работы трубу удалось очистить ото льда и вода из канавы начала активно уходить. Оборудовали частотником скважину, она стала подавать только требуемый объем — накапливания в котловане уже не будет. В течение нескольких дней вода ушла от дороги, — пояснил глава Палецкого сельсовета.
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