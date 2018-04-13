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Горьковская встреча пройдёт в библиотеке №192
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Горьковская встреча пройдёт в библиотеке №192 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Максим Горький (1868-1936) остаётся классиком во все эпохи. Он обрёл известность ещё до революции, затем стал классиком советской литературы, да и в постсоветское время не забыт.
Писатель под два метра ростом, обладавший немалыми знаниями (и при этом не имевший высшего образования) поражал людей настолько, что порой даже шептались: «Не инопланетянин ли он?».
Ну, да оставим инопланетян писателям-фантастам — жизнь и творчество писателя-реалиста Горького интересны и без иных планет.
Поклонники его творчества соберутся в библиотеке №192 (ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2) поговорить о том, что скрыто за горьковскими строками. Литературная беседа в библиотеке №192 так и названа — «За горьковской строкой». Она пройдёт во вторник, 24 апреля. Беседа о Максиме Горьком станет частью бутовской «Литературной гостиной».
Начало беседы — в 16.00.
Любите творчество Горького? Приходите! Ничего не знаете о нём? Тоже приходите — и узнаете, как нижегородский босяк стал мудрецом на все времена.
Время проведения беседы уточните по телефону: 8-495-711-80-45
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