158 камер комплекса «Безопасный город» установили в Ростове-на-Дону

158 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» установлено на данный момент в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, камеры установлены в основных местах проведения чемпионата мира по футболу, в том числе в фан-зонах, на всех въездах в город и интегрированы в единое информационное пространство АПК «Безопасный город».

Напомним, всего в донской столице планируется установить 198 камер АПК «Безопасный город».

Создание системы видеонаблюдения в городе должны завершить до 20 апреля.