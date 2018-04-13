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Скончался основатель национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов
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Скончался основатель национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Один из инициаторов создания национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов скончался на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба парка.
"Национальный парк «Русская Арктика» с прискорбием сообщает, что 12 апреля на 82-м году жизни скончался Геннадий Егорович Данилов, один из инициаторов создания национального парка, долгие годы руководивший федеральным заказником «Земля Франца-Иосифа», — говорится в сообщении.
Геннадий Данилов родился 21 ноября 1936 года в селе Емецк Холмогорского района Архангельской области. В 1961 году окончил Архангельский лесотехнический институт. Трудовую деятельность начал мастером сплава леса, несколько лет работал техноруком на запани «Усть-Пинега», после — начальником производственного отдела и заместителем директора Холмогорской сплавконторы.
В 1991 году Данилов возглавил проект организации государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа». Как вспоминает заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов, который в те годы был коллегой Данилова, идея создания на островах арктического архипелага особо охраняемой природной территории возникла в начале 90-х годов, когда в Арктике стихийно закрывались полярные станции и военные базы.
"Данилов, как человек, хорошо знающий и любящий природу Севера, специалист и активный борец за её сохранение, не только поддержал идею учёных, работавших по арктическим научным программам, но и предпринял конкретные шаги для её воплощения", — цитируются в сообщении слова Кузнецова.
При участии Данилова готовились и прошли согласование материалы по созданию заказника «Земля Франца-Иосифа», и в мае 1994 года он был создан. В 2002 году, являясь и.о. руководителя заказника, он выступил одним из инициаторов проекта организации национального парка «Русская Арктика».
Был участником и руководителем нескольких научно-исследовательских экспедиций, в том числе международных в акватории ЗФИ. С 30 мая 2011 года являлся советником директора национального парка «Русская Арктика». В 2012 году Данилов ушёл на заслуженный отдых, но всегда интересовался, чем живёт нацпарк, который считал своим детищем.
"Геннадий Данилов был значимым человеком для заповедной системы Архангельской области и России. Его вклад в развитие природоохранного дела неоценим", — подчеркнул директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.
Данилов — автор более 15 научных статей и монографий. Был награждён Орденом «Знак Почёта» (1976), Почётной грамотой губернатора Архангельской области с вручением нагрудного знака за многолетний высокопрофессиональный труд, большой личный вклад в создание в Архангельской области особо охраняемых природных территорий и национального парка «Русская Арктика» (2011). В 2012 году указом президента РФ ему присвоено почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».
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