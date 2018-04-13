Ещё
В Кремле прокомментировали предложенные Госдумой антисанкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали предложенные Госдумой антисанкции 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
В Кремле пока не ознакомились с предложенными в Госдуме ответными мерами на санкции США, но понимают позицию депутатов.
"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросом минимизации последствий этих рестрикций и над ответными мерами", — продолжил представитель Кремля.
"Пока еще мы не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций", — отметил Песков. «На это потребуется какое-то время», — добавил он.
"В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам", — подчеркнул Песков. «О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин», — напомнил он. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что «это единое понимание — интересы граждан и интересы страны», отвечая на беспокойство журналистов, что принятые меры могут сильно затронуть интересы потребителей.
На вопрос, правда ли, что Россия перестанет поставлять титан для Boeing, представитель Кремля повторил: «Нам потребуется время, чтобы проанализировать точку зрения законодателей, чтобы потом сформулировать какую-то позицию».
Российская Газета: последние новости
В Ульяновске ушел в отставку сити-менеджер Новый терминал аэропорта "Симферополь" готов к работе Володин призвал ответить на "хамское поведение" США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски331
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец172
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля119
Пескова спросили о будущем Лаврова37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение