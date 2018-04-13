В Кремле прокомментировали предложенные Госдумой антисанкции

В Кремле пока не ознакомились с предложенными в Госдуме ответными мерами на санкции США , но понимают позицию депутатов.

"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"И совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросом минимизации последствий этих рестрикций и над ответными мерами", — продолжил представитель Кремля.

"Пока еще мы не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций", — отметил Песков. «На это потребуется какое-то время», — добавил он.

"В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам", — подчеркнул Песков. «О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин», — напомнил он. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что «это единое понимание — интересы граждан и интересы страны», отвечая на беспокойство журналистов, что принятые меры могут сильно затронуть интересы потребителей.