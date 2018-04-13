В Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по антисанкциям

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США , ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают предложенные Госдумой ответные меры в отношении США.