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В Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по антисанкциям
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В Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по антисанкциям 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по российским антисанкциям, на это потребуется время, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают предложенные Госдумой ответные меры в отношении США.
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