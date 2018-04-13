Круг в квадрате: как придать стандартному помещению необычную форму

Как правило, формы жилых помещений всегда однотипны — прямоугольные пространства, иногда уходящие в более «квадратные». Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает своим читателям, как добиться необычной геометрии в комнатах обычной квартиры.