Ещё
К 2019 году в Санкт-Петербурге отреставрируют дачу Месмахера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 2019 году в Санкт-Петербурге отреставрируют дачу Месмахера 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников. По решению суда дачу Георга Месмахера должны привести в порядок не позднее 2019 года. Здание пришло в негодность из-за халатности прошлого владельца — АО «Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты В. П. Володина» АО «ВНИИТВЧ».
На них составили 7 административных протоколов. В результате НИИ заплатит 1,4 млн рублей. Также от организации в судебном порядке потребовали выполнить обязанности по сохранению памятника культуры в Шуваловском парке.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Татьяна Буланова попала в больницу со своим сыном в Петербурге Шнуров рассказал, что подарил себе на день рожденья В Петербурге суд взыскал с дорожников 2,3 млн за поврежденную трубу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски387
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец174
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение