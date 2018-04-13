К 2019 году в Санкт-Петербурге отреставрируют дачу Месмахера

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников. По решению суда дачу Георга Месмахера должны привести в порядок не позднее 2019 года. Здание пришло в негодность из-за халатности прошлого владельца — АО «Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты В. П. Володина» АО «ВНИИТВЧ».

На них составили 7 административных протоколов. В результате НИИ заплатит 1,4 млн рублей. Также от организации в судебном порядке потребовали выполнить обязанности по сохранению памятника культуры в Шуваловском парке.