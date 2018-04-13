Госдума рассмотрит законопроект о наделении нотариусов статусом эскроу-агентов в мае

Об этом заявил глава Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 13 апреля на «круглом столе», посвящённом 25-летию создания в России нотариата.

«С 1 сентября 2018 года в России появляется возможность создавать посмертные наследственные фонды. И нотариату здесь отводится основная роль. На нотариуса в рамках ведения наследственного дела возлагаются полномочия по учреждению наследственного фонда согласно воле наследодателя, по формированию органов управления и государственной регистрации фонда», — сказал Крашенинников.

По его словам, соответствующие поправки в Основы законодательства РФ о нотариате и другие законодательные акты уже прошли первое чтение, а в мае будут рассмотрены во втором и третьем чтениях.

Депутат напомнил, что 26 апреля российский нотариат отмечает свой профессиональный праздник.

В этот день в 1866 году император Александр II утвердил Положение о нотариальной части — документ, официально определивший компетенцию и полномочия российского нотариата в его современном понимании, в соответствии с общепринятыми нормами континентального права, сохранившимися и развивающимися по настоящее время.

В частности, Положение регулировало статус нотариуса, порядок совершения нотариальных действий, делопроизводство в нотариальных конторах.

«Создание Федеральной нотариальной палаты в начале 1990-х годов стало важным событием в правовой и общественной жизни страны. Было сформировано профессиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской Федерации, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, призванное осуществлять контроль нотариальной деятельности совместно с Министерством юстиции РФ », — подчеркнул Крашенинников.

По его словам, Основы законодательства РФ о нотариате заложили прочный фундамент и обеспечили возможность развития нотариата. Этот документ по сей день остаётся актуальным правовым актом, развивающимся вместе с нотариатом.

«Именно небюджетный принцип работы нотариусов, заложенный Основами, позволил качественным образом поменять формат предоставления населению нотариальных услуг — с максимальным уровнем комфорта и скорости обслуживания, с применением современных информационных технологий, в режиме «одного окна», без очередей. Нотариатом создана мощная электронная инфраструктура, обеспечивающая безопасность и сохранность юридически значимых действий, а также скорость и качество нотариальных услуг», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что с 1 января 2018 года нотариусы перешли на электронную регистрацию сведений обо всех нотариальных действиях в Единой информационной системе нотариата.

«Сегодня каждый нотариус сам получает необходимые сведения из государственных реестров, удостоверяет сделку и направляет её в регистрирующий орган. Срок регистрации прав по сделке, удостоверенной нотариусом, сократился до 1 рабочего дня при подаче документов в электронном виде. Расширился перечень ведомств, взаимодействующих с нотариусами в оперативном электронном формате. Теперь среди них и органы ЗАГС», — уточнил глава думского комитета.

Он добавил, что масштабные реформы последних лет значительно расширили полномочия и ответственность нотариуса в Российской Федерации и эти полномочия продолжают расширяться.